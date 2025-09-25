Фрукты или таблетки: врач рассказала о приеме витаминов

Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт «СМ-Клиники» Оксана Михалева заявила, что осенью полезно поддержать организм дополнительными витаминами, но на самом деле все необходимые микроэлементы содержатся в еде: фруктах, овощах, крупах и даже мясе, сообщает RT .

«Такого разнообразия биологически активных веществ, как в пище, мы не можем получить даже из самых продвинутых добавок. Известны сотни видов каротиноидов, более 5 тыс. наименований фитонутриентов. Никакие добавки не способны дать такое разнообразие природных молекул!» — объяснила доктор.

По ее словам, единственный по-настоящему дефицитный витамин — это D, потому что основная его доля должна вырабатываться в кожном покрове при облучении ультрафиолетом типа B, однако в России подобное солнечное излучение активно только в летние месяцы.

Предполагается, что дефицит витамина D наблюдается у более чем 80% жителей страны. Рекомендуется повсеместное проведение профилактических мер.

