Форум «Наставничество. Перезагрузка подходов» открылся в Подмосковье

«В медицине образование идет непрерывно и постоянно. Потому что меняются подходы, появляются новые методики и лекарственные препараты, и врач совершенствуется всю свою профессиональную деятельность. Институт наставничества — это действительно важная составляющая, в которой появляются новые взгляды и новые подходы. <…> Московская область одной из первых вступала в те или иные проекты и одной из первых пилотировала те новеллы, которые организовывало министерство здравоохранения России. Хочу пожелать каждому из нас, чтобы мы не разочаровались в своих учениках и чтобы не забывали, что институт наставничества — это очень большая ответственность. И что важно передать не только знания, но и еще привить любовь к профессии», — сказал Забелин на открытии форума.

Он отметил, что Подмосковье готово к трансформационным изменениям и является площадкой для внедрения и отработки пилотных решений.

«При этом наши коллективы готовы трансформироваться», — подчеркнул Забелин.

Он добавил, что в форуме участвуют опытные наставники, которые готовы делиться своим опытом, знаниями и навыками с молодыми специалистами.

Всероссийский форум с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» проходит в доме правительства Московской области 18 марта. На мероприятии обсудят, что подразумевают под собой передовые методы наставничества, с какими трудностями сталкиваются те, кто учится учить других, как определяют свою роль в новом институте образовательные, научные, лечебные учреждения и бизнес.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей. <...> Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — говорил губернатор.

