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Физиотерапевтический кабинет открыли в филиале больницы в мкр Южный Домодедова

В поликлинике № 2 Домодедовской больницы микрорайона Южный начал работу физиотерапевтический кабинет. Благодаря новым технологиям и высококвалифицированным специалистам в поликлинике расширился спектр медицинских услуг и появился более комплексный подход к лечению различных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В кабинете № 306 будут проводиться физиотерапевтические процедуры пациентам с заболеваниями сосудов, бронхолегочной и опорно-двигательной системы. Новое медицинское оборудование, включая шесть аппаратов для проведения электросветолечения, установлено по региональной программе. Прием пациентов в поликлинике № 2 ведет врач-физиотерапевт М. В. Григорьева.

«Физиопроцедуры эффективны при самых различных патологиях, например, для лечения опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и других. Физиотерапия также активно используется для закаливания, укрепления организма, восстановления работоспособности», — отмечает врач-физиотерапевт Домодедовской больницы министерства здравоохранения Московской области Мария Григорьева.

Направление на консультацию к врачу-физиотерапевту может выдать участковый терапевт или узкопрофильный специалист.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.