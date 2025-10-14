Физиология безопасности: психосоматолог рассказала о пользе объятий

«Прикосновения, которые вам приятны, ослабляют выброс кортизола, особенно у женщин. Самоприкосновение оказывает такое же действие, помогая в напряженных ситуациях. Положите ладони на сердце и живот — это тоже нормализует гормональный фон», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, такие действия также могут защищать от инфекций, связанных со стрессом, и обеспечивают легкую форму, если человек все же заболел.

Близкий тактильный контакт способен снижать колебания артериального давления в стрессовых ситуациях. У женщин это явление сопровождается подъемом определенных гормональных показателей. Более того, активируется система контроля над эмоциями, подавляя активность мозговых центров, отвечающих за восприятие опасности. Психологи утверждают, что объятия перед сном оказывают благоприятное воздействие на общее самочувствие.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships и охватившее 143 пары, выявило, что интимная близость во время отхода ко сну (объятия в различных вариациях) помогает партнерам справляться со стрессом и чувством неуверенности в отношениях. При этом, как выяснилось, качество сна остается неизменным. Решающее значение имеют именно кратковременные прикосновения в процессе засыпания, а не продолжительность тесного контакта во время сна, заключила эксперт.

