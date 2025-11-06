Финансовые трудности чаще всего заставляют россиян стрессовать

С целью повышения осведомленности о стрессе и способах его преодоления, с 4 по 10 ноября во всем мире отмечается неделя душевного благополучия. Согласно данным исследования, проведенного Аналитическим центром Европейского медицинского центра (ЕМС), с которыми ознакомилась Газета.ru , четверть жителей России подвержена стрессу еженедельно, при этом для 59% основной источник беспокойства — финансовые проблемы.

По итогам опроса, больше всего россияне стрессуют из-за нехватки финансовых средств и других проблем, связанных с деньгами. Практически треть опрошенных (29%) указала, что переживала стрессовые ситуации один-два раза за последние два месяца. В то же время 25% россиян утверждают, что испытывают стресс каждую неделю. 19% респондентов часто сталкиваются со стрессом, несколько раз в неделю, а 12% находятся в состоянии постоянного стресса, практически ежедневно.

По мнению 59% участников исследования, финансовая нестабильность является главной причиной стресса. Более половины (51%) респондентов заявили, что проблемы со здоровьем (как личные, так и близких) также являются фактором, вызывающим стресс.

Для 40% опрошенных стресс провоцируют рабочие или учебные перегрузки, и столько же (40%) считают, что состояние стресса обусловлено неопределенностью будущего. Лишь 22% респондентов испытывают стресс из-за новостей.

