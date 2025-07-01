Еще 6 единиц тяжелого медоборудования заработало в Подмосковье

В Московской области продолжается оснащение медицинских организаций современной тяжелой техникой. Так, в Балашихинской больнице введены в работу цифровые маммограф и флюорограф, в Коломенской и Реутовской больницах, а также Московском областном госпитале ветеранов войн — новые рентген-аппараты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Цифровое тяжелое оборудование позволяет врачам получать снимки высокого разрешения, а значит, проводить более тщательную диагностику пациентам, своевременно выявлять патологии и назначать лечение. Сегодня в Подмосковье ввели в работу 6 единиц такой техники, на ее закупку и ремонт кабинетов было направлено более 134 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Цифровые снимки появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику. Также при необходимости может быть проведена консультация со специалистами МОНИКИ для получения «второго мнения».

«В Балашихинской больнице доступны современные технологии для диагностики заболеваний. Маммография и флюорография — это важные исследования, которые помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. Мы стремимся к тому, чтобы наши пациенты получали качественное медицинское обслуживание в комфортных условиях. А всего с начала года в нашей больнице ввели в работу 6 единиц тяжелого оборудования: 2 маммографа, 2 рентген-аппарата, КТ и флюорограф», — рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.