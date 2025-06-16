Еще 3 жилищных сертификата вручили врачам Люберец накануне профпраздника

С начала года почти 20 врачей в городском округе Люберцы получили жилищные сертификаты. Накануне Дня медицинского работника подобные сертификаты получили еще три врача, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, кто делом своей жизни выбрал заботу о здоровье других. Здравоохранение Люберец — это почти 5 тыс. специалистов. И каждый день вы спасаете жизни, дарите здоровье и надежду. Знаю, что работа у вас напряженная, трудная. Поэтому мы стараемся максимально оказывать поддержку, в том числе и в решении самого главного вопроса — жилищного. С начала года предоставили врачам 15 жилых помещений, еще три сертификата вручили накануне праздника. Дорогие медицинские работники, спасибо за вашу преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и всего самого доброго!» — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы проводятся капитальные ремонты взрослой поликлиники в Дзержинском, Ухтомской больницы, детского стационара МОЦОМД.

Современные поликлиники строятся в поселках Октябрьский, Мирный и в ЖК «Люберецкий». Обновляется тяжелое и легкое медоборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.