Эндокринолог Мария Филатова из Видновского перинатального центра объяснила, что традиционные новогодние салаты, такие как «селедка под шубой» и «Оливье», могут быть не лучшим выбором для беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. По ее словам, сочетание картофеля и свеклы в «селедке под шубой» способно значительно повысить уровень глюкозы в крови, поэтому рекомендуется ограничиться порцией не более 100 граммов.

Филатова подчеркнула, что основная проблема заключается не в отдельном блюде, а в сочетании разных продуктов за праздничным столом. Обычно за новогоднюю ночь съедается несколько салатов, мясо, рыба и закуски, что увеличивает нагрузку на организм. Она советует выбирать блюда выборочно и избегать одновременного употребления продуктов, богатых углеводами.

Для салата «Оливье» специалист рекомендует заменить колбасу на куриную грудку или говяжий язык, использовать меньше картофеля и горошка, а вместо жирного майонеза выбирать продукт с пониженной жирностью. Такой подход поможет контролировать уровень сахара и избежать набора лишнего веса у беременных женщин.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.