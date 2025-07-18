Эмоциональные перегрузки: названы причины бессонницы

Врач Новиков: бессонница может быть связана с депрессией, перегрузами и стрессом

Чтобы начать лечить бессонницу, необходимо выявить ее причины, которые могут быть связаны со стрессом, перегрузами и не только, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Например, если бессонница связана с эмоциональными перегрузками, депрессией или стрессом, могут помочь психотерапевтические методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия», — сказал Новиков.

Он добавил, что в таких случаях возможно использование медикаментов, направленных на коррекцию эмоционального фона и расслабление.

«Если же проблемы с бессонницей сопровождаются частыми пробуждениями, необходимо провести более глубокую диагностику, включая полисомнографию. Это обследование, проводимое в клинических условиях, позволяет выявить проблемы, связанные с апноэ сна или другими нарушениями дыхания во время сна», — рассказал сомнолог.