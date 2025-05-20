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ЕМИАС заработала в штатном режиме после масштабного сбоя

Работа сервиса «Электронная медицинская карта» на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» восстановлена после сбоя, сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.

В первой половине дня 20 мая пользователи Сети стали жаловаться на сбой в работе мобильных приложений Федеральной налоговой службы (ФНС), Госключа и «Честного знака».

Сбой был зафиксирован в приложениях ЕМИАС, СБИС. По данным Baza, сервисы СБИС подверглись DDoS-атаке.

Позже сообщили, что сбоев в функционировании системы маркировки и проверки подлинности товаров «Честный знак» не обнаружено. Система работает без перебоев.