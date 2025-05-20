Массовый сбой произошел в работе сервисов ФНС, Госключа и «Честного знака»

В первой половине дня 20 мая пользователи Сети стали жаловаться на сбой в работе мобильных приложений Федеральной налоговой службы (ФНС), Госключа и «Честного знака». Информация о сбое подтверждается данными с портала Downdetector .

В приложении ФНС перестал работать личный кабинет. За сутки на эту проблему пришлось 43% жалоб от всех сообщений, оставленных пользователями. Также россияне сообщают, что не работает сайт ФНС — 31% жалоб, а на общий сбой всех сервисов пожаловались 4% пользователей.

Пик сбоя в работе «Честного знака» пришелся на 10:30 по московскому времени, потом количество сообщений об ошибках сократилось, но новая волна жалоб начала поступать в 11:30.

Госключ перестал работать сначала в 11:00. Потом на короткий промежуток времени количество жалоб сократилось. С 11:30 пользователи стали сообщать, что снова не могут пользоваться приложением и сайтом — они не открываются.

Также сбой зафиксирован в приложениях ЕМИАС, СБИС. По данным Baza, сервисы СБИС подверглись DDoS-атаке.