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Сбоев в работе системы маркировки «Честный знак» не нашли

Сбоев в функционировании системы маркировки и проверки подлинности товаров «Честный знак» не обнаружено. Система работает без перебоев, рассказали ТАСС в пресс-службе оператора «Честного знака» — центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Все, кто участвует в обороте товаров, имеют возможность узнать статус системы в режиме реального времени с помощью онлайн-мониторинга.

Актуальные данные о работе системы выкладываются на официальном сайте сервиса. Еще можно самостоятельно проверить, функционирует ли ресурс.

Ранее на сайте Downdetector появилась информация о том, что «Честный знак» работает с перебоями. Пользователи жаловались на наличие проблем с доступом к сервису.