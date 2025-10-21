Эксперт назвал продукты, в которых чаще всего обнаруживают кишечную палочку

Эксперт: бактерии чаще встречаются в мясных, рыбных и молочных продуктах

Гендиректор ООО «Старт Качества» Константин Деревсков сообщил, что кишечная палочка чаще всего обнаруживается в готовых блюдах, мясной, рыбной и молочной продукции, а также в сыром молоке, сообщает Газета.ru .

Почти вся продукция с содержанием влаги выше 6% подвержена риску заражения. Бактерии выявляют при лабораторных проверках, которые проводят торговые сети и Роспотребнадзор. Причинами заражения становятся нарушения температурного режима, санитарных норм, правил гигиены и хранения продукции.

Деревсков отметил, что все продукты животного происхождения имеют высокий риск наличия опасных микроорганизмов, включая кишечную палочку, листерии и сальмонеллу. Он подчеркнул важность строгого соблюдения ветеринарной сертификации и обязательных лабораторных исследований для производителей мясной и рыбной продукции. Продукция без маркировки или неизвестного происхождения по предписанию Россельхознадзора изымается и утилизируется.

Эксперт добавил, что цифровые журналы безопасности помогают предприятиям контролировать санитарные нормы и предотвращать размножение бактерий. Это позволяет подтверждать выполнение всех необходимых мер, включая соблюдение температурных режимов и гигиены сотрудников.

19 октября в Бурятии произошло массовое отравление: пострадали не менее 49 человек, большинство из них — дети. Опасные продукты сняты с продажи, возбуждено уголовное дело, а проверка выявила многочисленные нарушения.

