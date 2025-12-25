Эксперт Нараленкова: имбирные пряники могут поддержать здоровье за счет специй

Имбирные пряники содержат специи и добавки, которые могут положительно сказаться на здоровье, рассказала медицинский обозреватель Оксана Нараленкова, сообщает kp.ru .

Имбирные пряники традиционно ассоциируются с новогодними праздниками, однако их состав может приносить пользу организму.

«Особенный ингредиент — это имбирь. Исследования показывают, что он может помочь пищеварению, уменьшить тошноту и помочь в борьбе с простудой и гриппом. Также считается, что имбирь помогает контролировать вес, справляться с артритом и облегчает менструальные симптомы», — рассказала Нараленкова.

Патока, которую иногда добавляют в пряники, содержит минералы и витамины группы B, поддерживающие работу нервной системы и помогающие бороться с усталостью. Корица может положительно влиять на состояние кожи и обмен веществ, а мускатный орех поддерживает здоровье сердца.

Нараленкова подчеркнула, что имбирные сладости не стоит считать полноценной полезной едой, однако в умеренных количествах они допустимы как часть праздничного рациона.

