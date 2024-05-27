Эксперт Малоземов: беспорядочные перекусы могут вызвать рак и ожирение

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов отметил, что перекусы могут негативно сказаться на здоровье. По его словам, лучше всего питаться три раза в день.

Эксперт объяснил, что в промежутках между приемами пищи в организме возникает процесс самоочищения. Постоянно поступающая в желудок еда, в свою очередь, способна нарушить его цикличность.

«А если мы начинаем есть беспорядочно, то повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и, безусловно, ожирения», — предупредил Малоземов в интервью радио Sputnik.

Специалист назвал самыми вредными перекусами сладости. В связи с этим он посоветовал заменить их на стакан воды или овощи, например, огурцы или морковь.