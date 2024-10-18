Эксперт Антонов рассказал, как сохранить позвоночник гибким после 50 лет

С возрастом качество жизни и поддержка общего здоровья зависит от гибкости позвоночника. После 50 лет ключом к гибкости является физическая активность, рассказал РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

По словам Антонова, растяжка поможет человеку укрепить мышцы и сохранить позвоночник гибким. Эксперт считает, что достаточно всего 150 минут физической активности в неделю, чтобы оставаться гибким.

«Осанка играет важную роль в здоровье позвоночника. Обратите внимание на свою осанку, особенно, если вы долго сидите. Используйте стулья с поддержкой поясницы и делайте перерывы для разминки. Старайтесь держать спину ровно и не наклоняться вперед», — подчеркнул эксперт.

Для поддержки гибкости позвоночника важно иметь сильные мышцы спины и живота. Добиться этого результата можно через планку, мостик и наклоны. Они помогут укрепить корсет, что положительно скажется на состоянии позвоночника.

Ежедневная растяжка, самомассаж и сбалансированное здоровое питание сыграют огромную роль в гибкости позвоночника. Важно уделять внимание тому, чтобы в рационе было достаточно кальция, витамина D и омега-3 жирных кислот.

«Регулярная физическая активность и укрепляющие упражнения, правильная осанка и забота о питании станут вашими помощниками в сохранении активности и здоровья до старости. Начните действовать уже сегодня, ваш позвоночник скажет вам спасибо», — заключил Антонов.