Домашняя пицца против доставки: как сделать блюдо менее вредным

Домашняя пицца может быть значительно легче для желудка, если контролировать состав и размер порции, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В блюдах, приготовленных дома, проще контролировать качество продуктов и состав начинки. Можно исключить из рецепта ингредиенты, которые не нравятся или плохо усваиваются. Например, для основы можно замесить тесто на цельнозерновой муке, что замедлит всасывание углеводов — тогда все ингредиенты будут усваиваться равномерно», — сказала Кашух.

Она посоветовала вместо жирных смесей сыров использовать легкую моцареллу или рикотту, а колбасу и бекон заменить на отварную куриную грудку или индейку.

«Ключевое значение имеет объем начинки: если не переусердствовать с сыром и добавить в пиццу овощей и зелени, организм получит больше ценной и полезной для пищеварения клетчатки. Кроме того, в домашней выпечке проще контролировать количество соли», — отметила врач.

По ее словам, важно помнить — даже приготовленная дома пицца — это высококалорийное блюдо, а значит, в любом случае не стоит забывать о чувстве меры и следить за размером порции.

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Это блюдо известно и популярно во всем мире. Споры о том, когда возникла пицца в современном понимании, не утихают. Считается, что историю блюдо ведет еще с Античных времен и происходит от латинского слова, буквально означающего «лепешка».

