До 6,8 тыс руб в день: названы условия получения такой выплаты по больничному

В России в ближайшие годы планируется увеличить максимальный размер выплаты по больничному листу свыше чем в 1,5 раза — с 4 тыс. рублей (в 2024 году) до 5,7 тыс. (в 2025 году) и 6,8 тыс. рублей (в 2026 году), пишет газета «Известия».

Как пояснили в Минтруде, в 2026 году в стране максимальное пособие по временной нетрудоспособности будет 207,6 тыс. рублей в месяц, или 6,8 тыс. в день. Сейчас граждане за один день больничного листа получают до 4 тыс. рублей.

Размер выплаты по больничному у работников зависит от страхового стажа и зарплаты. Если сотрудник работает до 5 лет, то по болезни выплачивается 60% от его среднего заработка за 2 предыдущих года. Если от 5 до 8 лет, то 80%, а если более 8 лет — 100%, но при этом не превышается максимальный лимит.

Так, если больничный лист будет выдан сотруднику в 2025 году, то для расчета используют доход за 2023 и 2024 годы.

При выплате больничного учитывается официальный доход человека на всех местах работы до вычета налога. Среднедневной заработок у сотрудника определяется по формуле: сумма начисленной зарплаты за 2 последних года, которую поделили на 730 (фиксированное число дней в двух годах).

Этот показатель каждый год индексируется, он повышается на темпы роста средней зарплаты за минувший год. Благодаря увеличению зарплат в РФ становится больше людей, которые зарабатывают более крупные суммы, поэтому отчисления в Соцфонд тоже растут.

По словам профессора Финуниверситета при правительстве РФ Юлии Долженковой, размер заработных плат и больничных сильно отличается в зависимости от субъекта страны. Скорее всего, рост предельной суммы пособия по больничному не сильно отразится на большинстве россиян.

«Чтобы получать пособие в максимальном размере, необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее 8 лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране. По данным Росстата, в 2024-м (году — ред.) средний заработок в РФ — порядка 88 тыс. рублей», — пояснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Он уточнил, что в РФ сотрудникам предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать с другими государствами. Но в стране все еще есть проблема недостаточной соцзащищенности работников в малом бизнесе, среди самозанятых и в неформальном секторе.