Дмитрий Куклачев рассказал, как боролся с аллергией на кошек с помощью дыхания

В интервью проекту «Нетленка» дрессировщик рассказал об аллергии, которая проявлялась у него в детстве. Однажды во время посещения старинного цирка ему потребовалась помощь.

«Мы приехали в один из цирков нашей великой Родины. Этому цирку было более двухсот лет, и он был весь пропитан вот этими запахами. Я туда зашел, и через 20 минут меня вынесли с огромной аллергической реакцией», — рассказал артист.

По словам Куклачева, его отец Юрий познакомился с профессором Константином Бутейко, который разработал методику контроля дыхания. Дрессировщик утверждает, что благодаря занятиям увеличил задержку дыхания на выдохе с четырех до 50 секунд и больше. Он связал ослабление симптомов аллергии с этой практикой.

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