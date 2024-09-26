Для кофеманов и курильщиков: чем полезны набирающие популярность пенки для зубов

В России все чаще покупают очищающие пенки для зубов. Подробнее об этом продукте и его пользе рассказала стоматолог-гигиенист Анна Батаева, сообщает «ФедералПресс» .

«От использования таких пенок одна польза. К тому же, это очень удобно: нажимаете на дозатор 2-3 раза, интенсивно полощете и сплевываете, вода не нужна. Особенно актуально для людей с брекетами, кофеманов и курильщиков», — сказала врач.

По ее словам, пенки для зубов содержат ферменты и экстракты растений, способствующие нормализации pH баланса полости рта и снижению образования зубного налета. Они также помогают предотвратить кариес и уменьшить риски воспалительных процессов во рту.

При этом пенки не способны заменить традиционные пасты, щетки, ершики и зубные нити. Уход за полостью рта — комплексный процесс.

Пациентам также не стоит забывать о регулярном посещении стоматолога, напомнила Батаева.