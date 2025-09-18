Для фигуры и здоровья: врач рассказала о полезных свойствах тыквы

Врач-эндокринолог Кристина Пришвина заявила, что для сброса веса и здоровья кишечника очень полезно есть тыкву. Этот овощ содержит пектин, который в кишечнике превращается в гелеобразное вещество, мягко обволакивающее стенки, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Также тыква богата нерастворимыми пищевыми волокнами, которые нормализуют стул и служат пищей для полезной микрофлоры кишечника. Здоровый микробиом — это основа крепкого иммунитета и хорошего настроения», — сказала доктор.

По ее словам, тыква — превосходный продукт для насыщения организма, поскольку содержит много воды и пищевых волокон, но при этом обладает незначительной калорийностью. Употребление тыквы позволяет увеличить размер порции пищи без добавления лишних калорий, что способствует процессу похудения. Кроме того, этот овощ оказывает положительное влияние на здоровье сердца и сосудов.

Ключевые микроэлементы, такие как калий и магний, в значительном количестве присутствующие в тыкве, крайне важны для нормальной работы кровеносной системы. Калий способствует выведению избыточной жидкости из организма, стабилизирует артериальное давление и сердечный ритм. Магний, в свою очередь, укрепляет сердечную мышцу и уменьшает спазмы.

