Диетолог указала на опасность разгрузочных дней

Разгрузочные дни в питании россиян могут приводить к увеличению концентрации кортизола в организме. Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что именно поэтому подобные практики не являются эффективным инструментом для снижения веса, сообщает Сайт «Узнай.ру» .

«Разгрузочные дни, которые часто устраивают на фруктах — яблоках, арбузах или других сладких продуктах, — далеко не всегда приносят пользу. В таких вариантах слишком много сахара и органических кислот. Зеленые яблоки, например, могут раздражать желудочно-кишечный тракт, а сладкие фрукты провоцируют резкие колебания уровня глюкозы», — сказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач подчеркнула, что основной негативный аспект строгих разгрузочных дней заключается в стрессе, который они провоцируют. Когда человек насильно ограничивает себя в еде, организм расценивает это как сигнал опасности. В результате происходит повышение уровня кортизола — гормона, отвечающего за реакцию на стресс. Кортизол активирует защитную функцию, направленную на удержание и накопление жировых запасов, даже при очень низком потреблении калорий.

Если подобные стрессовые ситуации повторяются регулярно, это может привести к сбоям в нормальной работе метаболизма. Хотя это происходит не всегда, такая вероятность существует. В конечном итоге, разгрузочные дни не только не способствуют более быстрому похудению, но и могут препятствовать этому процессу.

