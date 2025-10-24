Диетолог рекомендовала ограничить креветки при атеросклерозе

Она уточнила, что креветки содержат много холестерина, поэтому людям с атеросклерозом стоит ограничить их в рационе. Холестерин необходим организму для синтеза гормонов и построения клеточных мембран, а его потребность возрастает при стрессе и физических нагрузках. При нормальном уровне холестерина креветки можно употреблять без опасений.

Соломатина отметила, что главная ошибка — сочетать креветки с жирными сливочными соусами или другими животными белками. Это затрудняет пищеварение и увеличивает калорийность блюда. Врач рекомендовала подавать креветки с овощами, зеленью и сложными углеводами.

Для детей креветки допустимы только с трех лет, при этом порция должна быть минимальной, а продукт — хорошо сваренным и свежим. Соломатина подчеркнула, что отравление морепродуктами может быть очень тяжелым, поэтому важно внимательно следить за качеством продукта и реакцией ребенка.

В целом, по словам диетолога, креветки — низкокалорийный продукт (80–100 ккал на 100 граммов), который подходит для контроля веса и здорового питания при правильном приготовлении и сочетании.