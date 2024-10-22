Диетолог рассказала о продуктах, замедляющих старение мозга

Исследователи из университета Небраски в Линкольне и Иллинойсе установили, что некоторые продукты питания способны замедлять процессы старения мозга. Этот положительный эффект обеспечивается веществами, содержащимися в таких продуктах, как шпинат, орехи, брокколи и ряде других. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие еще продукты замедляют старение мозга. Среди них эксперт выделила жирную рыбу и ягоды с антиоксидантной активностью, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт порекомендовала увеличить потребление жирной рыбы, такой как сельдь, скумбрия и сардины. Эти сорта содержат много омега-3 жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на мозг. Жирная рыба помогает предотвратить накопление вредного холестерина и снижает риск сосудистой деменции. Также врач посоветовала обратить внимание на ягоды с высоким содержанием антиоксидантов, которые благоприятно влияют на состояние здоровья: чернику, голубику, ежевику, клюкву, бруснику и виноград.

Соломатина отметила, что процесс старения мозга и различные виды деменций по большей части обусловлены воспалительными процессами, вызванными окислительным стрессом. Для борьбы с этими проблемами может быть полезен кверцетин. Этот компонент способствует улучшению кровообращения, воздействуя на мелкие сосуды и капилляры.

«Еще нам нужен белок, который легко усваивается: курица, индейка, рыба, молочные белки. Обязательно нужна вода, особенно пожилым людям, потому что они перестают чувствовать жажду. А если мозг не гидратирован, то у человека начинаются психозы, агрессия и причуды», — добавила диетолог.

Кроме того, она отметила важность витаминов группы B, витамина D (его можно получить из печени трески, яичного желтка и молочных продуктов), селена (содержится в капусте, редиске, сое, бразильских орехах и морепродуктах), хрома и глюкозы, которые можно получить из какао и фиников. Что касается кофе, он способен замедлить развитие слабоумия, заключила Соломатина.