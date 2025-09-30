Диетолог рассказала о пользе сливочного масла для здоровья

Сливочное масло, богатое насыщенными жирами, может быть особенно полезно для людей с проблемами дыхательной системы. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, в холодное время года витамин А, содержащийся в масле, помогает защитить организм от вирусов, поддерживая здоровье слизистых оболочек. Этот витамин также играет важную роль в поддержании зрения и иммунной системы.

Эксперт отметила, что холестерин, присутствующий в сливочном масле, необходим для нормального функционирования клеток, нервной системы и выработки стероидных гормонов. При стрессовых ситуациях и во время менопаузы организм может повышать уровень холестерина для компенсации гормонального дефицита.

Хотя сливочное масло содержит меньше витамина D по сравнению с другими питательными веществами, этот компонент важен для здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета, добавила диетолог.

Соломатина также отметила, что блюда, приготовленные на сливочном масле, превосходят альтернативы. Кулинарные эксперты рекомендуют использовать этот натуральный продукт для достижения наилучших вкусовых качеств. По мнению специалиста, сливочное масло придает пище особую текстуру и аромат, недостижимые при использовании других жиров.

