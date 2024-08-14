Диетолог рассказала о пользе меда из акации, липы и майорана

Мед из акации содержит меньше сахара, высокий уровень фруктозы и медленно кристаллизуется, что делает его хорошим выбором диабетиков, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Мед из акации содержит меньше сахара, высокий уровень фруктозы и медленно кристаллизуется, что делает его хорошим выбором для детей и людей, страдающих диабетом. Мед из липы обладает нежным ароматом и сладким вкусом, а мед из майорана может иметь успокаивающие свойства», — сказала Джутова.

Она добавила, что каждый вид меда имеет уникальный химический состав, аромат и вкус. Он зависит от растений, цветов или деревьев, на которых пчелы собирали нектар.

«Например, мед, собранный с цветущих лугов, может иметь оттенки цветочного нектара, тогда как мед, полученный из цветущих деревьев, будет иметь иные оттенки вкуса и аромата», — отметила диетолог.

Джутова рассказала, что мед содержит до 20% воды и значительное количество углеводов, ферментов, минеральных солей, микроэлементов и витаминов, что делает его полезным для здоровья. Он также обладает антисептическими свойствами, которые могут способствовать заживлению ран и облегчению воспалений.

В первый день Успенского поста — 14 августа — православные христиане отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. С того времени как Сын Божий освятил крест своими страданиями, он стал обладать чудодейственной силой. Праздник зародился еще в 9 веке. В этот день в православных храмах выносят Крест и поклоняются ему.