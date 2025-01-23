Диетолог рассказала, какой фрукт нужно есть после 50 лет для поддержания здоровья

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что авокадо является полезной альтернативой вредным жирам и объяснила, кому особенно полезно употребление в пищу этого фрукта, сообщает «Вечерняя Москва».

«В нем есть полезные мононенасыщенные жиры. В частности, омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле», — пояснила диетолог.

По ее словам, эти жиры укрепляют сердечно-сосудистую, нервную систему и иммунитет, способствует здоровью кожи и ногтей и работают против атеросклероза.

Кроме того, витамины, минералы и клетчатка, содержащиеся в авокадо, благоприятно влияют на ЖКТ, магний укрепляет мышцы и сосуды, борется с запорами, калий сокращает количество соли и уменьшает отеки, а медь способствует выработке коллагена, который необходим для сохранения молодости кожи, уточнила Соломатина.

Поэтому людям старше 50 лет желательно есть авокадо вместо вредных жиров, подытожила диетолог.

Соломатина предупредила и о возможных «побочках» для любителей авокадо. Так, не стоит злоупотреблять этим фруктом тем, кто хочет похудеть, так как авокадо очень калорийный, если есть проблемы с поджелудочной или заболевания ЖКТ в стадии обострения, а также аллергикам.