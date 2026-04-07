Диетолог предупредила россиян о рисках резкого выхода из поста

Гастроэнтеролог рассказала, как безопасно вернуться к мясу после поста

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала постепенно возвращаться к непостной пище после Великого поста, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Великий пост завершится 11 апреля, после чего верующие традиционно разговеются. Однако резкое возвращение к калорийной пище может стать нагрузкой для организма.

«Сначала попробуйте легко перевариваемые молочные продукты: кефир, греческий йогурт, маложирный творог. Через пару дней добавьте нежирную рыбу, куриное филе или индейку. И только спустя три-четыре дня можно вводить красное мясо. Это позволит вашему желудочно-кишечному тракту адаптироваться и избежать дискомфорта», — посоветовала Дианова.

Она рекомендовала начинать с небольших порций — в первый день ограничиться несколькими чайными ложками или кусочками скоромной пищи. Например, съесть около 50 граммов кулича с фруктом и 50–100 граммами йогурта.

Диетолог также призвала выбирать свежие продукты и отдавать предпочтение домашним блюдам. При болях в животе или вздутии следует сократить долю животных продуктов и обратиться к врачу.

«Возвращайтесь к привычному образу жизни постепенно. Через семь-десять дней рацион должен стать максимально близким к обычному. Умеренность и баланс — ключевые аспекты», — подчеркнула эксперт.

