Диетолог объяснила опасными проблемами нежелание есть по утрам

Многие люди по утрам не хотят завтракать, так как пища «не лезет». Но если человек регулярно испытывает утреннюю тошноту — это повод забить тревогу и проверить здоровье. Диетолог Ирина Мансурова рассказала, из-за чего может мутить после пробуждения, сообщает Life.ru .

Одной из причин тошноты по утрам может быть поздний ужин жирной и тяжелой пищей. Тошнота возникает вследствие заброса кислоты в пищевод во время сна, а специалисты называют эту патологию гастроэзофагиальный рефлюкс. Это повод пересмотреть свой рацион, питаться небольшими порциями и не переедать на ночь, предпочитая отварные продукты, посоветовала диетолог.

«Если же тошнота по утрам носит продолжительный характер, то это может указывать на серьезные проблемы в организме», — предупредила Мансурова.

Помимо беременности, длительная утренняя тошнота может указывать на заболевания органов ЖКТ и проблемы не только с пищеварительной, но и нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и репродуктивной системами организма, рассказала специалист.

Тошнить может также из-за приема лекарств и витаминов, в том числе группы В, железа и аскорбиновой кислоты.