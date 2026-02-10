Диетолог объяснила, как резкий отказ от кофе влияет на организм

Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева сообщила, что резкий отказ от кофе может вызвать синдром отмены с неприятными симптомами, однако через месяц самочувствие улучшается, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Писаревой, привычка к кофе формируется быстро из-за его влияния на гормоны радости и концентрацию. Однако кофе негативно сказывается на качестве сна и нервной системе.

Врач отметила, что при резком отказе от кофеина возможен синдром отмены, который длится около 4-5 дней. В этот период могут появиться усталость, раздражительность и головные боли. Через четыре недели после отказа от кофе человек обычно ощущает прилив сил и улучшение общего самочувствия.

Как рекомендовала диетолог, снижать количество кофе следует постепенно. Если человек выпивает 4-5 чашек в день, в первые две недели стоит сократить до 2-3, затем до одной, и только после адаптации полностью отказаться от напитка.

Нутрициолог подчеркнула, что полностью исключить кофе следует людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и при проблемах с ментальным здоровьем.

Если противопоказаний нет, Писарева считает допустимым употреблять 2-3 чашки кофе по 200 мл в день, так как безопасная суточная норма кофеина составляет 400 мг.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.