Диетолог назвала продукты, которые вызывают отечность

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что высокое содержание натрия в пище может вызывать задержку жидкости в организме, что, в свою очередь, способно спровоцировать появление отечности, сообщает aif.ru .

По ее словам, к подобной еде относятся как соленые продукты, так и мясо, птица, рыба и морепродукты, в которых натрий присутствует в естественном виде.

В то же время для борьбы с отеками необходимо включать в рацион продукты, богатые калием, так как он способствует поддержанию нормального водно-электролитного баланса. В основном это различные овощи и фрукты, уточнила Круглова.

Кроме того, диетолог отметила, что важно потреблять достаточное количество жидкости, отдавая предпочтение напиткам, не содержащим кофеин и сахар, например, чистой воде или воде с добавлением небольшого количества фруктового сока, лимона, мяты или базилика.

«Это не только улучшает вкус воды, но и способствует увеличению ее потребления в течение дня», — заключила врач.