Диетолог научила россиян правильно преодолевать тягу к сладкому

Диетолог: побороть тягу к сладкому можно через постепенное снижение его в еде

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева предупреждает, что чрезмерное употребление сладостей представляет серьезную опасность для здоровья, а не является просто безвредной привычкой. При этом, если постепенно снижать количество потребляемых десертов, то можно побороть тягу к сладкому, сообщает RT .

По словам специалиста, сладости не несут питательной ценности, являясь источником «пустых калорий», которые легко потребляются в избыточном количестве, что приводит к превышению дневной нормы калорийности рациона. Писарева отмечает, что это может вызвать ожирение и повысить вероятность развития диабета второго типа.

Специалист также подчеркнула, что регулярное употребление сахара оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск возникновения таких серьезных заболеваний, как гипертония, инфаркт и инсульт.

Эксперт рассказала о вредном воздействии сахара на организм и способах избавления от сладкой зависимости. Она пояснила, что потребление сладостей негативно влияет на кожу, вызывает проблемы с пищеварением, способствует воспалениям и разрушает зубную эмаль, приводя к кариесу. Кроме того, сахар создает нестабильность в энергетическом балансе организма.

Специалист охарактеризовала сахар как «пищевой наркотик», формирующий психологическую зависимость, которую необходимо преодолевать. Говоря о методах отказа от сладкого, она отметила, что резкий отказ от сладкого приведет к срыву. Поэтому более эффективной стратегией является постепенное сокращение потребления сахара.

Диетолог рекомендует для борьбы с зависимостью от сахара начать с ведения дневника потребления сладостей в течение недели. По словам специалиста, это поможет осознать масштаб проблемы и постепенно сокращать количество сладкого, употребляя его сначала через день, затем через два.

Врач советует параллельно искать полезные альтернативы в виде фруктов, ягод, сухофруктов и горького шоколада. При этом диетолог предупреждает, что в процессе отказа от сахара возможно появление синдрома отмены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.