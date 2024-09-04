Диетолог Джутова: сентябрь — отличное время для детокса после отпуска

Сентябрь — отличное время для проведения детокса, который помогает не только очистить организм, но и улучшить самочувствие, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«С окончанием лета многие задумываются о том, как восстановить форму и здоровье после отпусков. Сентябрь — отличное время для проведения детокса, который помогает не только очистить организм, но и улучшить самочувствие», — сказала Джутова.

Она отметила, что после летних каникул, особенно после отдыха на курортах с системой «все включено», нередко появляются лишние килограммы. Детокс-программа помогает избавиться от токсинов и лишних веществ, что способствует снижению веса.

«Очищение организма улучшает обмен веществ, что ускоряет сжигание калорий и уменьшает задержку жидкости, часто возникающую из-за летнего рациона. Кроме того, здоровое питание в рамках детокса насыщает организм необходимыми питательными веществами, снижая желание перекусывать», — объяснила врач.

Джутова подчеркнула, что для успешного детокса важно правильно подобрать продукты. Осенью доступны овощи, такие как брокколи, капуста, свекла и морковь. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, способствующими очищению печени и кишечника.

«Фрукты, например, яблоки и груши, содержат пектин, который помогает выводить токсины. Зелень — шпинат и петрушка — улучшает пищеварение, а злаки, такие как киноа и овсянка, поддерживают чувство сытости. Напитки, включая травяные чаи и воду с лимоном, способствуют очищению», — рассказала диетолог.