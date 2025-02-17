Диетолог Анна Белоусова поделилась полезными свойствами и ограничениями азиатских супов, популярных в России. Она отметила, что азиатские супы разнообразны по составу и воздействию на здоровье.

Например, суп фо бо требует длительной выварки говядины, что приводит к высокой концентрации экстрактивных веществ. Людям с заболеваниями желудка следует есть его только в спокойном состоянии и в ограниченных количествах. Русским стоит начинать с рецептов, адаптированных для европейцев, где специи используются в меньшем объеме.

Мисо, по словам Белоусовой, является легким блюдом с водорослями и тофу, предназначенным для стимулирования пищеварения, а не для насыщения.

Рисовые супы диетолог рекомендовала употреблять реже, особенно тем, кто следит за весом, так как рис является крахмалистым продуктом.

«Так же, например, как шурпа, харчо — все, что с рисом, уходит на эту полочку, то есть можно, но редко», — добавила Белоусова в эфире радио Sputnik.

Суп том ям, приготовленный на основе морепродуктов, может быть полезным, если уменьшить количество специй. Тем не менее потенциально высокое содержание холестерина в морепродуктах требует осторожности у людей с атеросклерозом.