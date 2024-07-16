Детский травматолог Подмосковья рассказал, как оказать помощь при солнечном ожоге

Лето в Подмосковье и столице балует нас солнечной погодой, но длительное пребывание на открытом солнце может оказать негативное влияние. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о первых действиях для помощи человеку при солнечном ожоге, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Солнечный ожог — такая же термическая травма кожи, как и ожог от горячего предмета. Ожог — очень коварный и опасный вид травмы. Серьезные ожоги сопровождаются значительными повреждениями кожи, выраженной болью, повышенной температурой и даже требуют обращения к врачу. Необходимо соблюдать все меры предосторожности и безопасности, чтобы предотвратить солнечный ожог, ведь лечение такой травмы всегда длительно и болезненно.

«Первое, что необходимо сделать — немедленно прекратить воздействие солнца. Переместите пострадавшего в тень или помещение и охладите кожу, используя прохладную воду или холодный компресс. Никогда не прикладывайте лед к месту ожога. Нанесите на кожу специальное средство для лечения ожогов. На ожог нельзя наносить масла и спиртосодержащие составы. Важно пить достаточное количество воды (желательно подсоленной) для предотвращения обезвоживания. При необходимости дайте пострадавшему обезболивающее средство, например, ибупрофен или парацетамол. Обратитесь к врачу, если симптомы серьезны или вы видите ухудшение состояния больного», — прокомментировал Григорьев.

Личная осторожность, внимательное отношение к детям — простой и надежный способ профилактики ожогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.