Дерматовенеролог МОККВД рассказал, как возвращение к учебе влияет на кожу

Старт учебного сезона и возобновление рабочей активности после отдыха нередко сопровождается стрессом, что негативно отражается на состоянии кожи. Переходный период характеризуется повышенными нагрузками, изменениями режима сна и питания, эмоциональным напряжением. Все это становится причиной ухудшения состояния эпидермиса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Повышение уровня кортизола, гормона стресса, может стимулировать работу сальных желез, приводя к закупорке пор и появлению воспалений. Кроме того, стресс может ослаблять иммунную систему кожи, делая ее более уязвимой к бактериям, вызывающим акне», — сообщает врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева.

Для минимизации негативного влияния стресса важно уделить особое внимание комплексному подходу к уходу за кожей. В первую очередь, стоит нормализовать режим сна и бодрствования, стараться придерживаться сбалансированного питания, богатого витаминами и антиоксидантами, а также находить время для физической активности. Кроме того, регулярное, но бережное очищение лица средствами, соответствующими типу кожи, и избегание чрезмерного умывания горячей водой и агрессивных косметических продуктов, помогут поддержать ее здоровье.

Если, несмотря на все усилия, высыпания и воспаления продолжают беспокоить, рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу. Своевременное обращение к специалисту поможет предотвратить дальнейшее распространение воспалительных процессов и сохранить кожу здоровой.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.