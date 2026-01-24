Дерматолог назвала популярные привычки, которые крадут молодость кожи

Врач-косметолог и дерматолог «СМ-Косметология» Светлана Краснова в интервью Life.ru рассказала, какие повседневные привычки могут способствовать появлению морщин и что следует делать для сохранения здорового вида кожи.

«Процесс старения кожи неизбежен, однако повседневные привычки во многом определяют, насколько рано проявятся возрастные изменения. Одним из ключевых триггеров преждевременного старения является избыток сахара и быстрых углеводов в рационе», — объясняет Краснова.

По ее словам, неправильное питание негативно влияет на коллагеновые и эластиновые волокна кожи, что приводит к ее дряблости и снижению плотности. Для сохранения здоровья кожи следует включать в рацион овощи, белковые продукты и ненасыщенные жиры.

Курение и регулярное употребление алкоголя также пагубно влияют на кожу. Эти вредные привычки повреждают сосуды и затрудняют поступление кислорода в ткани, что приводит к утрате здорового цвета лица, склонности к отекам и образованию сосудистой сетки.

Врач отметила, что недостаток жидкости замедляет обмен веществ, что делает кожу сухой и усталой. Постоянное питье воды в течение дня способствует сохранению ее упругости и здорового блеска. Ускоряет старение и хронический недосып. Во время сна кожа восстанавливается, избавляясь от последствий дневного стресса.

Кроме того, среди частых ошибок в уходе можно выделить привычку засыпать с косметикой на лице и умываться обычным мылом. Еще важно использовать средства с SPF, так как отсутствие регулярной защиты от солнца является еще одним серьезным фактором фотостарения, заключила Краснова.

Ранее дерматолог научила россиянок, как подготавливать кожу к макияжу зимой. В условиях низких температур и сухого воздуха кожа быстрее теряет влагу.

