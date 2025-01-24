День семейного здоровья пройдет в Мытищах 25 января

Жители городского округа Мытищи смогут проверить свое здоровье и получить консультации врачей 25 января с 9:00 до 14:00 в день семейного здоровья, который пройдет в поликлинике № 6, сообщает пресс-служба администрации округа.

Взрослые могут пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию против пневмококковой инфекции. Прием проведут терапевт, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед и отоларинголог. Также доступны ЭКГ, флюорография, биохимический анализ крови, анализ крови на ВИЧ и гепатит С, замер внутриглазного давления.

Детей осмотрят педиатр, отоларинголог, детский травматолог-ортопед-хирург, есть возможность сделать ЭКГ.

Предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС. Анализы будут принимать с 8:00 по адресу: Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Советская, д. 2, поликлиника № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.