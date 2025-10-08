День беременных отметили в Московском областном перинатальном центре

В Московском областном перинатальном центре прошел Всероссийский день беременных — мероприятие, направленное на поддержку будущих мам, повышение их информированности о здоровье во время беременности и подготовке к родам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В праздничной программе приняли участие главный врач перинатального центра Ольга Серова, представители Центра «Дом для мамы», сотрудники ЗАГСа, юристы и медицинские специалисты различных профилей.

Более 50 будущих мам посетили лекции и мастер-классы, пообщались со специалистами центра, получили индивидуальные консультации и рекомендации по самым актуальным вопросам беременности, родов и ухода за новорожденным.

В рамках мероприятия прошли лекции юриста о правах женщин в период беременности, выступление представителя ЗАГСа о подготовке к регистрации рождения ребенка, а также мастер-класс от заведующей отделением новорожденных Марии Морозовой о принципах ухода за младенцами. Особое внимание уделили грудному вскармливанию, послеродовому восстановлению и вопросам психологической устойчивости женщин в период ожидания ребенка.

«День беременных — это не просто праздник, а важная возможность для будущих мам получить достоверную информацию, познакомиться с нашими специалистами и убедиться, что в нашем центре созданы все условия для комфортного и безопасного материнства. Мы стремимся, чтобы каждая женщина чувствовала уверенность и поддержку на пути к рождению ребенка», — подчеркнула Ольга Серова.

Отдельный блок программы был посвящен эмоциональному состоянию будущих мам. Участницы встретились с ароматерапевтом, прошли диагностику и узнали, как справиться с волнением, избавиться от токсикоза и сохранить внутреннее равновесие в период беременности.

«Я планирую рожать здесь, поэтому очень хотела попасть на мероприятие, познакомиться с врачами и подходом к родам. Получила много полезной информации, особенно по уходу за младенцем. Это мои первые роды, поэтому я волновалась, но специалисты ответили на все вопросы, и мне стало спокойнее», — поделилась Ирина, участница мероприятия.

В завершении праздника среди участниц разыграли призы в виде услуг центра:

двух сертификатов на проведение УЗИ;

трех сертификатов на размещение в индивидуальной послеродовой палате;

одного сертификата на ведение беременности в консультационно-диагностическом отделении центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.