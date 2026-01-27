Дефицит жидкости и стресс: диетолог раскрыла причины появления отеков

Отеки появляются из-за нарушения водно-электролитного баланса, во время которого жидкость выходит из сосудов микроциркуляторного русла и накапливается в межклеточном пространстве. Причин для их появления может быть много, рассказала диетолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светлана Лисицына. Об этом пишет « Вечерняя Москва ».

Отеки могут появляться из-за некоторых привычек человека. Например, из-за дефицита жидкости. Нормой считается примерно 30 мл жидкости на 1 кг веса тела.

Также отеки образуются из-за обильных приемов пищи на ночь. Особенно часто это происходит, если блюдо содержало большое количество углеводов. Один их килограмм задерживает до 4 г жидкости.

При этом отеки возникают и при строгом безуглеводном питании, после которого человек резко начинает потреблять углеводы. В частности, речь идет про после кетодиеты.

Также отеки возникают при стрессе, недосыпании, излишнем или недостаточном потреблении соли, застое лимфы при малой подвижности. Еще тело может отекать из-за голодания или употребление алкоголя.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.