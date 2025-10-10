Вкусный бутерброд может быть терапией: снижать стресс помогают еда и прогулки

Природа, физическая активность и осознанное отношение к еде помогают восстановить эмоциональный баланс и снизить тревожность, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Основным механизмом влияния природы на психику считается врожденная потребность человека в контакте с живой природой, которая снижает уровень стресса, улучшает эмоциональное состояние и восстанавливает психическое равновесие. Ежедневно прогуливайтесь или медитируйте в парках, фотографируйте увиденное», — посоветовала Игонина.

Она добавила, что физическая активность улучшает настроение и общее состояние здоровья, ведь во время занятий активно вырабатываются наши естественные антидепрессанты — эндорфины.

«Также благодаря активному движению снижается уровень тревожности и стресса, уменьшаются симптомы депрессивных настроений, улучшается сон и работоспособность, повышается самооценка. А здоровое питание — одна из основ психологического благополучия. Сбалансированное питание также улучшает когнитивные функции. Помните, что даже бутерброд или чашка кофе могут стать шедевром», — отметила специалист.

Игонина пояснила, что приготовление пищи обладает медитативным эффектом, позволяет замедлиться, проявить осознанность и творческий подход в создании блюд, дарит возможность самовыражения и удовлетворение от результата, а ритмичность действий успокаивает нервную систему.

День психического здоровья отмечается 10 октября. Это международный день, целью которого является повышение осведомленности о проблемах психического здоровья и борьба с предрассудками. Эта дата служит напоминанием о том, насколько важен здоровый психический статус и необходимость заботиться о своем эмоциональном благополучии.