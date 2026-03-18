Черногаев: наставники учат молодых врачей общаться с пациентами

«Наставничество — это очень важный фактор. Весь процесс передачи профессиональных знаний, человеческих отношений, во многом облегчает жизнь тем, кто приходит в новый трудовой коллектив. Ведь наставник не только передает свой опыт и трудовые навыки, а в первую очередь свой опыт взаимодействия с коллективом и пациентами. А от того, как выстроено взаимоотношение врача с пациентом, во многом зависит исход лечения. Мы все выступаем за то, чтобы наставничество в медицинской сфере развивалось», — сказал Черногаев.

Ранее зампред правительства, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в региональной сфере здравоохранения есть около 5 тыс. наставников, готовых делиться опытом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.