5 тысяч наставников делятся опытом в сфере здравоохранения в Подмосковье

Зампред правительства, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в региональной сфере здравоохранения есть около 5 тыс. наставников, готовых делиться опытом.

«Сегодня знаковое событие для Подмосковья. Мы являемся организаторами и площадкой для обсуждения такой важной темы, как наставничество. Последнее время все больше и больше, на разных уровнях власти и площадках, уделяется внимания наставничеству и адаптации молодых специалистов», — рассказал Забелин журналистам на Всероссийском форуме «Наставничество. Перезагрузка подходов», который проходит в Красногорске.

Он отметил, что Московская область являлась пилотной площадкой для министерства здравоохранения Российской Федерации. Регион с 2022 года участвовал в этом проекте.

«Более 5 тысяч наставников у нас работают, пилотируют те или иные проекты, помогают адаптироваться нашей молодежи. И самое главное, что под руководством наших старших коллег из министерства здравоохранения Российской Федерации, из Росздравнадзора, министерства образования происходит обсуждение тех новел, которые изменили подход в наставничестве, в первую очередь в системе здравоохранения», — высказался министр.

Также замперд правительства Московской области добавил, что на форуме присутствует около 500 делегатов из регионов России, также коллеги из других ведомств и представители Белоруссии и Узбекистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — говорил губернатор.

