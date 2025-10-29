Чем раньше, тем лучше: когда начинать обследоваться, если у мамы был рак груди

При семейной истории рака груди начинать регулярный скрининг нужно задолго до стандартных сроков — на 10 лет раньше возраста, в котором болезнь выявили у родственницы, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Наличие рака молочной железы у близких родственниц — матери, сестры, тети, бабушки — это серьезный повод для раннего и регулярного скрининга. В такой ситуации стандартные рекомендации меняются. Ежегодно проходить обследования нужно начинать за 10 лет до того возраста, в котором заболевание было диагностировано у родственницы», — посоветовала Уланкина.

Она отметила, что если у матери оно возникло в 45 лет, то дочери нужно наблюдаться с 35 лет. Если точный возраст неизвестен, начинать скрининг можно с 30-35 лет.

«Основной метод скрининга — маммография или УЗИ молочных желез. В случае повышенного риска проходить такие обследования нужно 1 раз в год. Кроме того, врач может дополнительно — для более точной визуализации — назначить МРТ молочных желез», — рассказала врач.

Уланкина уточнила, что обязательной в таком случае станет и консультация генетика. При необходимости специалист порекомендует исследование генов BRCA1 и BRCA2, мутации в которых значительно повышают риск развития болезни.

