Чай в рационе может мешать похудению — объяснение врача
Привычка запивать обед сладким чаем незаметно подталкивает к набору веса и мешает контролировать аппетит, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Как говорят некоторые диетологи, любой напиток превращается в еду, если в него добавить молоко, сахар, мед или другие подсластители. Все эти ингредиенты повышают общую калорийность рациона. Но проблема не в чае как таковом, а в меню в целом. Одно дело — выпить чашку сладкого чая после легкого овощного салата и нежирного мяса. Совсем другое — запить таким напитком плотный и сытный обед или ужин и заесть еще каким-нибудь десертом», — сказала Кашух.
Она пояснила, что регулярное употребление сладких напитков приводит к стабильно высокому уровню глюкозы в крови, что, в свою очередь, стимулирует аппетит и создает предпосылки для развития сахарного диабета второго типа.
«Для контроля веса имеет смысл сократить количество сахара, использовать молоко с меньшей жирностью или вовсе перейти на несладкий чай без добавок. Калории из таких напитков тоже учитываются в суточном рационе», — отметила врач.
