«Как говорят некоторые диетологи, любой напиток превращается в еду, если в него добавить молоко, сахар, мед или другие подсластители. Все эти ингредиенты повышают общую калорийность рациона. Но проблема не в чае как таковом, а в меню в целом. Одно дело — выпить чашку сладкого чая после легкого овощного салата и нежирного мяса. Совсем другое — запить таким напитком плотный и сытный обед или ужин и заесть еще каким-нибудь десертом», — сказала Кашух.

Она пояснила, что регулярное употребление сладких напитков приводит к стабильно высокому уровню глюкозы в крови, что, в свою очередь, стимулирует аппетит и создает предпосылки для развития сахарного диабета второго типа.

«Для контроля веса имеет смысл сократить количество сахара, использовать молоко с меньшей жирностью или вовсе перейти на несладкий чай без добавок. Калории из таких напитков тоже учитываются в суточном рационе», — отметила врач.

