Бомба замедленного действия: врач рассказала, что незаметно разрушает сердце

Некоторые повседневные привычки способны разрушать здоровье сердца практически незаметно для человека. Об этом РИАМО сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

На первое место среди таких привычек она поставила курение. По ее словам, никотин и сопутствующие химические вещества повышают вероятность не только болезней легких, но и сердечно-сосудистых патологий, включая атеросклероз и ишемическую болезнь сердца.

Не менее серьезным врагом сердца кардиолог назвала нездоровое питание.

«Чрезмерное употребление насыщенных жиров и сахара ведет к росту уровня холестерина, образованию атеросклеротических бляшек и в перспективе увеличивает риск инфаркта или инсульта. Любители соленого тоже рискуют: избыток соли способствует повышению давления и задержке жидкости», — отметила Фомичева.

Сидячий образ жизни, по ее словам, также играет печальную роль в развитии заболеваний сердца. Недостаток движения способствует ожирению, гипертонии и даже может стать пусковым механизмом для развития сахарного диабета.

И, конечно, не стоит недооценивать влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Его чрезмерное потребление способствует повышению давления, развитию аритмии и повреждению сердечной мышц.

«Еще одна „бомба замедленного действия“ — хронический стресс и нехватка сна. Постоянное нервное напряжение увеличивает уровень адреналина и кортизола, что вызывает тахикардию и рост артериального давления. Недосып же нарушает биоритмы, провоцирует набор веса, гипертонию и аритмии», — добавила кардиолог.

Подводя итог, специалист подчеркнула, что сердце нуждается не только в лечении при болезни, но и в систематической профилактике. Избавление от вредных привычек, умеренные физические нагрузки, контроль питания и соблюдение режима сна способны значительно снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Забота о сердце должна стать осознанной частью образа жизни каждого человека, ведь именно от состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависят долголетие и качество жизни», — резюмировала Фомичева.

