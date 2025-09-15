Большая нагрузка: эндокринолог не советует заниматься спортом при ожирении

Врач-эндокринолог из Лермонтова заявила, что людям с ожирением не стоит начинать похудение с физических нагрузок, так как это может быть опасно для суставов и сердца, сообщает «Победа 26» .

Медик предупредила, что физические нагрузки противопоказаны людям с ожирением, поскольку лишний вес негативно влияет на суставы и сердечно-сосудистую систему. Дополнительная нагрузка может усугубить эти проблемы.

«Проблемы с суставами или сердечно-сосудистой системой — это противопоказания для физнагрузки. Такому пациенту сначала необходимо снизить вес при помощи лечебного питания и только потом подключать спорт», — пояснила специалист.

Доктор также отметила, что сейчас предпочтение отдается сбалансированному питанию, а не строгим диетам. Она подчеркнула, что постепенное снижение веса с помощью правильного рациона безопаснее для здоровья.