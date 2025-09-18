Более тысячи рублей: сколько нижегородцы в месяц тратят на лекарства

За год траты нижегородцев на лекарства выросли на 13,6%

Жители Нижегородской области в месяц отдают за лекарства более 1 тысячи рублей. За год траты выросли на 13,6%, сообщает ИА «Время Н» .

«В периоды низкого потребления лекарств жители приобретали в среднем 2,5 упаковки в месяц, а в пик активности — более 3 условных упаковок», — написал в Telegram-канале «Бокал прессека» блогер Алексей Никонов.

По последним данным, за год эти траты выросли на 13,6%, летом расходы сокращаются до 950-990 рублей в месяц, а максимальные расходы пришлись на март: 1127 рублей на человека.

