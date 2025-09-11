Фармаколог объяснил, как курение влияет на действие лекарств

Курение ухудшает действие обезболивающих и препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку никотин ускоряет выведение лекарств из организма и изменяет их эффективность, передает Газета.Ru .

Фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков рассказал, что у курильщиков снижается эффективность ряда лекарств, в том числе обезболивающих и препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, никотин ускоряет работу печеночных ферментов, из-за чего лекарства быстрее выводятся из организма и не успевают подействовать.

Быков отметил, что особенно снижается эффект бета-адреноблокаторов, которые назначают при гипертонии, аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваниях. Аналогичная ситуация наблюдается с опиоидными обезболивающими средствами, что важно для пациентов, которым предстоят операции или которые страдают хроническими болями. Врачам приходится корректировать дозировки или подбирать альтернативные схемы лечения.

Эксперт добавил, что курение сужает сосуды, ухудшает кровообращение и доставку препаратов к органам-мишеням. Хроническое воспаление, вызванное курением, может изменять чувствительность тканей к лекарствам. Быков подчеркнул, что пациентам важно сообщать врачу о курении, чтобы подобрать правильную дозу и схему терапии. Он также предупредил, что курение увеличивает риск побочных эффектов некоторых препаратов, например, у женщин, принимающих гормональные контрацептивы, повышается риск тромбозов.