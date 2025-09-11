Более 73,5 тыс жителей Подмосковья прошли реабилитацию после болезни

Жителям Московской области доступна реабилитация после различных заболеваний. Пройти ее могут пациенты, перенесшие болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Успешное восстановление после перенесенных заболеваний необходимо для сохранения качества жизни пациента. В Подмосковье работают 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой. Всего с начала года реабилитацию в регионе прошли более 73,5 тыс. человек, что на 5,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.